Bonucci weet waar hij zich aan mag verwachten: "Jonkies tegen oude mannen"

De aanvallers van Engeland hebben een zware opgave: de muur Bonucci-Chiellini doorbreken. Het Juventus-duo heeft tonnen ervaring, maar is ook op zijn hoede voor het jonge geweld van de Engelsen.

Bukayo Saka (19), Mason Mount (22) en Phil Foden (21) zijn er een paar van. "Het zal een strijd worden tussen jonkies en oude mannen", zei Bonucci op zijn persconferentie.

"Ze hebben zeer sterke aanvallers en we zullen veel aandacht aan hen en het hele team moeten besteden. We weten welke moeilijkheden ze ons kunnen geven en we zullen voorzichtig moeten zijn met hun snelheid."

Maar Engeland is meer dan enkel zijn aanvallers. "Engeland heeft een zeer sterke verdediging, dat heb ik tijdens de kwalificaties al gezegd. Ze hebben een uitstekend middenveld en achter hen staan Maguire en Stones, die een geweldig seizoen speelden bij hun club. We zullen op elk moment moeten opletten en heel sluw moeten zijn om te scoren."