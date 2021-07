Sterkhouder OH Leuven lijkt te zullen vertrekken, gegadigden met hopen, duidelijke voorkeur

De kans dat OH Leuven Thomas Henry kan houden wordt eerder laag ingeschat. De 26-jarige spits scoorde afgelopen seizoen 21 doelpunten en wil hogerop.

Thomas Henry is ondertussen al een paar weken in onderhandelingen met diverse Engelse clubs. Een deal is er nog niet.

Swansea City

Vooral Swansea City was en is concreet voor de aanvaller van OH Leuven. Zij willen dit seizoen maar wat graag promotie afdwingen.

Henry heeft nog heel wat andere opties in andere landen, maar Engeland draagt de voorkeur weg van de aanvaller van de Leuvenaars.