Iedereen lovend over optreden scheidsrechter in EK-finale, behalve in Engeland: "Dit is een van de betreurenswaardigste fouten in de finale"

Terwijl de halve wereld lovend was over het optreden van scheidsrechter Björn Kuipers in de EK-finale, was er in Engeland wel kritiek. Daar vonden ze dat de Italianen met tien hadden moeten staan.

In de verlengingen raakte Jorginho met gestrekt been de knie van Jack Grealish. De middenvelder van Italië raakte wel eerst de bal, maar er was toch discussie over. Er bleven immers nog zeven minuten plus extra tijd over om het verschil in de reguliere speeltijd te maken.

Kuipers trok slechts geel voor Jorginho en daar was vooral Frank Lampard het niet mee eens. "Dit soort gedrag moet een rode kaart opleveren. Dit is een van de betreurenswaardigste fouten in de finale."

Ook Alan Shearer deelde die mening bij de BBC. "Het was roekeloos en gevaarlijk voor de tegenstander. Het was overkill en daarom een rode kaart."