Krijgt Club Brugge concurrentie voor flankaanvaller? 'Ook Franse club meldt zich bij Sevilla'

Club Brugge blijft op de transfermarkt geduldig zoeken naar eventuele versterkingen. Daarbij kijkt het opnieuw naar onze noorderburen. Zo informeerde het Brugse bestuur naar de diensten van Tyrell Malacia (Feyenoord) en Oussama Idrissi (Sevilla), die laatste staat nu ook elders in de belangstelling.

De 25-jarige linksbuiten lijkt (opnieuw) niet in de plannen voor te komen bij Sevilla. Vorig seizoen werd hij al eens een halfjaar op huurbasis gestald bij Ajax, maar ook daar liet hij geen positieve indruk achter. Desondanks hoopt Club Brugge Idrissi in te lijven, misschien kunnen ze via deze weg wel een zaakje doen?

Maar ondertussen heeft volgens de regionale krant Diario de Sevilla ook Olymique Marseille zich gemeld voor de flankaanvaller. Blauw-zwart zal dus in actie moeten komen als ze hem absoluut naar het Jan Breydelstadion willen halen. Zaterdag staat hun eerste wedstrijd op het programma. Dan komt bekerwinnaar KRC Genk op bezoek voor de Supercup.