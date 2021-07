Gary Lineker hekelt defensieve ingesteldheid van Engeland: "Moeten meer spelers naar voor gooien"

Het EK zit erop. Na een dolle voetbalmaand kroonde Italië zich zondagavond tot de nieuwe Europese kampioen. Zij waren namelijk de betere tijdens een spannende strafschoppenreeks, en dat zal vooral bij de Engelsen nog een tijdje nazinderen.

De voorbije dagen leek het alsof de titel al binnen was. De Engelsen waren door het dolle heen nadat ze voor het eerst in 55 jaar opnieuw een ticket voor de finale beet hadden. Ergens konden we het ze niet kwalijk nemen. Verschillende factoren speelden in hun voordeel.

Vooral het enorme thuisvoordeel en een sterke selectie moest de Squadra Azzurra angst inboezemen. Desondanks waren het de Italianen die mochten vieren. The Three Lions lieten het namelijk afweten tijdens de strafschoppen.

De hele natie was aangeslagen. Terwijl de meesten momenteel nog bekomen van een ferme kater, duidt Gary Lineker meteen de werkpunten van bondscoach Gareth Southgate aan: “Als we in de toekomst vooruit willen gaan, hebben we een aanvallendere ingesteldheid nodig”, verklaart de voormalige Engelse international op Twitter.

Weinig tegendoelpunten

De Engelsen speelden inderdaad defensief. Ze kozen vaak voor een systeem met vijf verdedigers, en plaatsten daarvoor nog eens twee controlerende spelers zoals Declan Rice en Kalvin Phillips op het middenveld. Dat idee sloeg aan, ze slikten op het toernooi nauwelijks twee tegendoelpunten.

Maar via deze manier komen ze volgens Lineker dus te kort om een prijs te pakken: “We moeten meer spelers naar voor gooien en dapperder zijn in het balbezit. We hebben vooraan voldoende aanvallend talent rondlopen, maar we zijn bang om ze voor de leeuwen te gooien.”