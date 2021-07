Goed nieuws voor KRC Genk-fans: laatste oefenwedstrijd tegen AZ live te volgen dankzij samenwerking met Eleven Sports

Voor KRC Genk begint het nieuwe seizoen zaterdag al met een verplaatsing naar Club Brugge. Daar zal de bekerwinnaar in het hol van de leeuw een gooi doen naar de Supercup. Maar eerst zullen de jongens van John van den Brom nog ritme opdoen in een oefenwedstrijd.

Woensdagmiddag (13:00) komt namelijk de ex-ploeg van de Genkse trainer op bezoek in de Luminus Arena. KRC Genk zal dan hun systeem tegen AZ voor een allerlaatste keer aftoetsen. Sterkhouders Paul Onuachu en Junya Ito keerden recent terug op training. De Colombianen Daniel Munoz, Jhon Lucumi en Carlos Cuesta daarentegen zijn nog niet aangekomen in Genk.

Jammer genoeg zijn er voor de clash tegen AZ nog geen supporters in het stadion welkom. Maar de Limburgers hebben wel naar een alternatief gezocht. Daarom slaan ze de handen in elkaar met Eleven Sports. Hierdoor kunnen supporters op Facebook de wedstrijd via een livestream volgen.

Meer zelfs, het mediateam van Genk gaat om 12:30 uur al live met Peter Morren, de persverantwoordelijke van de club, voor interviews met trainer John van den Brom en technisch directeur Dimitri de Condé. Daarbij focussen ze zich op de nieuwkomers en de ambities voor volgend seizoen.