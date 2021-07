🎥 Hilarisch: Italiaanse sterkhouder heeft tijdens persconferentie wél zin in een borrel en mixt Heineken met Coca-Cola

De Italianen gingen afgelopen nacht volledig los na het behalen van de Europese titel. Ook Leonardo Bonucci was duidelijk goedgezind. Op de persconferentie grapte hij nog eens met de producten waar op voorhand veel rond te doen was.

De 34-jarige centrale verdediger was uiteraard dolgelukkig na de EK-overwinning. Terwijl hij zich klaarmaakte voor de persconferentie, smeerde hij alvast zijn keel met een mix van Heineken en Coca-Cola. De sponsoren zullen dit graag zien nadat hun merk eerder aan reputatieschade leed.

Vooral in het begin van het toernooi was er veel rond Heineken en Coca-Cola te doen. Cristiano Ronaldo plaatste de colaflesjes uit beeld met de boodschap: “Drink water!”. Ook Paul Pogba en Italiaan Manuel Locatelli volgden snel het voorbeeld van de Portugese wereldster. Leonardo Bonucci zag er alvast de humor van in.