OFFICIEEL: Voormalig doelman van Club Brugge en Racing Genk wordt ploeggenoot van Adnan Januzaj

Doelman Mathew Ryan heeft een nieuwe club gevonden. Zo zal hij komend seizoen het doel van Real Sociedad gaan verdedigen.

Vorig seizoen werd de doelman door verhuurd aan Arsenal FC. Maar nu gaat hij dus aan de slag in Spanje. Eerder in zijn carrièrre speelde hij ook al eens in La Liga. Toen kwam hij uit voor Valencia. Bij Real Sociedad wordt hij ploegmaat van Rode Duivel Adnan Januzaj.

In het verleden speelde Ryan onder andere voor Club Brugge en KRC Genk.