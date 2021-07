Ook Marc Degryse neemt Southgate op de korrel: "Dat is zeggen dat ze niet goed genoeg zijn om mee te doen"

Gareth Southgate nam de verantwoordelijkheid voor het verlies in de EK-finale op zich. En dat mag ook wel, vindt analist Marc Degryse. De Engelse bondscoach kreeg pakken kritiek op de aanduiding van de strafschopnemers.

Southgate wisselde in extremis om 'betere' strafschopnemers op het veld te zetten, maar zowel Sancho als Rashford misten. “Ik vond het onbegrijpelijk en onverantwoord van Southgate om Rashford en Sancho in de 119de minuut te laten invallen", klinkt het streng in HLN.

"Dat is zeggen dat ze niet goed genoeg zijn om mee te doen, maar dat ze wel een strafschop moeten trappen onder zo’n druk, terwijl ze helemaal niet in de match zitten. Southgate weet zelf hoe moeilijk het is om een penalty te nemen, hij miste 25 jaar geleden ook. Breng ze dan een halfuur eerder in, toen had Engeland echt nood aan hun creativiteit.”