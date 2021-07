Gelekte tapes maken Real Madrid-voorzitter Perez het leven zuur: "Casillas en Raul, de twee grootste oplichters die we al hadden"

Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid, gaat geen al te beste punten gescoord hebben bij de aanhang van de club. In gelekte audiotapes die te beluisteren waren op de nieuwssite El Confidencial valt te horen hoe hij clubiconen Iker Casillas en Raul met de grond gelijk maakt.

De opnames dateren al van 2006, maar de journalist die ze toen in het geheim maakte tijdens een gesprek met Perez liet ze nu vrij. “Casillas is geen keeper voor Real Madrid. Wat wil je dat ik zeg? Hij is het niet en is het nooit geweest. Hij is een van de grootste mislukkelingen die we al gehad hebben”, valt te horen. “Mensen verdedigen Casillas, maar hij is een grote oplichter. Net als Raul. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van de club? Op één Raul, op twee Casillas.”

Perez zou de eerste keer afgetreden zijn omdat Raul het te bont maakte. “Het is erg. Hij denkt dat Real Madrid van hem is.”

En ook Casillas kreeg nog een veeg uit de pan. En vriendin Sara Carbonero ook. “Ik vertrouw haar voor geen haar. Ze wil gewoon roem, want ze denkt dat ze een artiest is. Je kan zien wanneer het goed gaat met zijn vriendin en wanneer het minder gaat. Dan is hij afwezig. Hij is als een kleine jongen, een schoothondje, een marionet.”