Gianluigi Donnarumma verklaart zijn opmerkelijk coole reactie na beslissende redding: "Ik begreep er niks van"

Gianluigi Donnarumma werd de held van de EK-finale, maar dat was er niet aan te zien. Normaal ontploft een doelman na het redden van de beslissende strafschop, maar de Italiaanse doelman stapte heel kalm weg. Nu heeft hij daar een verklaring voor gegeven.

“Ik begreep er helemaal niets van”, vertelde Donnarumma maandagavond laat in gesprek met Sky Sport Italia. “Ik ging aangeslagen op de grond liggen toen Jorginho zijn penalty miste. Ik dacht dat we verloren hadden.” De uitspraken van de doelman zijn opvallend, omdat het na de redding van Jordan Pickford op de vijfde inzet van Jorginho nog altijd 3-2 stond in het voordeel van Italië. Beide landen hadden op dat moment tweemaal gemist: Andrea Belotti, Marcus Rashford, Jadon Sancho en Jorginho.

Donnarumma keerde de elfmetertrap van Saka, de vijfde in totaal van Engeland, en dacht vervolgens dat het nog niet voorbij was. “Na mijn redding liep ik weg en wachtte ik af of de VAR het zou goedkeuren. Toen ik de andere kant opkeek, zag ik opeens mijn ploeggenoten op me af rennen. Dat was het moment dat ik doorhad dat we hadden gewonnen.”