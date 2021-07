Italië-kenner over de nieuwe club van Vanheusden: "Qua potentieel is het een grote club"

Zinho Vanheusden gaat speelminuten verzamelen bij de oudste club van Italië, Genoa. Het doel is om er op het WK in Qatar bij te zijn. Italië-kenner Willem Haak vindt het een goeie keuze voor hem.

Haak volgt de Serie A op de voet en weet hoe het er bij Genoa aan toe gaat. "Eigenaar Preziosi handelt vooral op basis van emotie. Het is elke transferperiode een komen en gaan van spelers. Ook nu is er weer een kleine leegloop. Qua potentieel is het een grote club. Vorig jaar liep het in het begin voor geen meter en ontsloegen ze de trainer. Davide Ballardini werd voor de derde keer teruggehaald en deed het - zoals altijd - goed. Onder hem eindigde Genoa nog knap in de middenmoot", vertelt Haak in HBvL.

Ze hebben ook de reputatie van speles te lanceren. “Daar hebben ze een neusje voor”, geeft Haak aan. “Eldor Shomurodov, de Oezbeekse spits, is bijvoorbeeld heel interessant. Zulke jongens vinden ze altijd.”