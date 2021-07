🎥 Chiellini bevestigt: hij sprak een vloek uit over de beslissende penalty

De Italiaanse held Giorgio Chiellini heeft bekend dat hij Bukayo Saka een oude Argentijnse vloek heeft opgelegd voordat hij zijn cruciale penalty nam in de shoot-out van Euro 2020.

De Italiaanse verdediger riep 'Kiricocho' net voor Saka de beslissende penalty moest nemen. Het is een oude Argentijnse vloek en is ontstaan bij het Argentijnse Estudiantes. Het is de naam van een supporter die toenertijd graag de trainingen van de club bijwoonde, maar telkens hij dat deed raakten er spelers geblesseerd.

Sindsdien wordt de naam beschouwd als een vloek. De media pikten al op dat Chiellini het riep net voor de strafschop en dat werd nu ook bevestigd door de man zelf.