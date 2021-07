Engelse premier Boris Johnson wil hard optreden tegen racisme op sociale media en zat ook al samen met vertegenwoordigers Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat en Instagram

De Britse premier Boris Johnson wil racisme op sociale media hard gaan aanpakken. Hij pleit voor stadionverboden voor overtreders. Dat volgt op de racistische opmerkingen die de spelers die zondag een strafschop misten kregen.

Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten elk hun strafschop in de EK-finale. Nadien kreeg het drietal heel wat racistische berichten op sociale media. "Ik veroordeel ten zeerste de racistische uitlatingen die we zondagavond hebben gezien", vertelde Johnson in het parlement.

"Wat we vandaag doen, is praktische maatregelen nemen zodat de regel van stadionverboden aangepast wordt. Zodat als je je online schuldig maakt aan racistische uitlatingen richting voetballers, dat je dan niet meer naar wedstrijden mag komen. Geen vrijstellingen en geen excuses", klonk het.

Boetes voor socialemediabedrijven

Johnson zat dinsdag ook al samen met vertegenwoordigers van socialemediabedrijven Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat en Instagram. "Ik heb ze duidelijk gemaakt dat we een wetgeving zullen maken om dat probleem aan te pakken. En tenzij ze haat en racisme bannen op hun platformen, ze boetes kunnen krijgen die oplopen tot 10% van hun wereldwijde inkomsten."