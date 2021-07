Domper voor jonge Belg: alweer hervallen in oude blessure

Pech blijft Orel Mangala achtervolgen. Voor de derde keer in vijf maanden blesseerde de jonge Belg van VFB Stuttgart zich aan het dijbeen.

De 23-jarige middenvelder liep een spierblessure in de dij op, die hem zo'n zes tot acht weken aan de kant zal houden. Hierdoor ziet de door Anderlecht opgeleide Mangala de voorbereiding en de competitiestart aan zijn neus voorbijgaan.

Opvallend: het is alweer de derde keer in amper vijf maanden tijd dat Mangala zich blesseert aan de dij. Hierdoor kwam Mangala afgelopen seizoen niet verder dan 24 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij goed was voor een doelpunt en drie assists.