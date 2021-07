Eén van de daders van racistische beledigingen richting Engelse spelers op sociale media gearresteerd

Er is vandaag een eerste dader gearresteerd die beledigende berichten over Engelse spelers op sociale media heeft geplaatst.

Nadat Engeland de EK-finale verloor werden de drie penalty-missers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka op sociale media lastig gevallen door mensen die racistische zaken stuurden en de spelers beledigden. Engels Premier Boris Johnson had al aangekondigd dat ze er alles aan zouden doen om deze mensen te identificeren en te bestraffen. De eerste dader is nu dus gepakt.

"Racisme heeft geen plaats in het voetbal en in de wereld" is de wel te verstane boodschap die de afgelopen dagen wordt verspreid. Wie de misdaad toch begaat wordt bestraft.