Na Raul en Casillas moest ook Ronaldo het ontgelden van Perez: "Ronaldo is gek, hij is een idioot"

Een nieuwe dag, wat meer uitgelekte tapes van Florentino Perez. Gisteren las u al hoe de voorzitter van Real Madrid in het verleden clubiconen als Iker Casillas en Raul schoffeerde. Maar ook Cristiano Ronaldo en José Mourinho moesten eraan geloven.

"Ronaldo is gek. De man is een idioot, hij is ziek. Je denkt dat deze man normaal is, maar dat is hij niet. Als hij dat was, zou hij niet de dingen doen die hij doet", valt nu te horen uit de mond van Perez.

Toch opmerkelijk wat hij zegt over een man die Real vier keer de Champions League bezorgde tussen 2009 en 2018 en 451 doelpunten scoorde. En in die periode ook vier keer de Gouden Bal won...

Mourinho, die tussen 2010 en 2013 bij Real werkzaam was, ontsnapte ook niet. "Mourinho is een idioot”, meent Pérez. "Tenminste hij is een beetje abnormaal. Het rijdt rond zonder rijbewijs. Dat gezegd hebbend, de druk is hem teveel geworden."