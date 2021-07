Nog meer onheil voor Rashford: aanvaller Man U mist de start van de Premier League

Manchester United-aanvaller Marcus Rashford zal de start van het komende Premier League-seizoen missen nadat hij besloten heeft zich te laten opereren aan een schouderblessure.

De 23-jarige aanvaller, die in de EK-finale nog een penalty miste en daardoor veel kritek kreeg, zal naar verwachting ongeveer 12 weken out zijn, wat de voorbereiding van manager Ole Gunnar Solksjaer en de start van het nieuwe seizoen zal belemmeren.

Rashford had tijdens het laatste deel van het seizoen last van een schouderprobleem en hij had slechts een beperkte rol bij Engeland in aanloop naar de finale.

De aanvaller was een van de drie spelers van Engeland, samen met Jadon Sancho en Bukayo Saka, die penalty miste tijdens de shootout-nederlaag tegen Italië op Wembley zondag.