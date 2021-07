De sportief directeur van Schalke 04 is laaiend enthousiast over de transfer van Dries Wouters

De sportief directeur van Schalke 04 is lovend over de transfer van Dries Wouters. Dit liet hij weten op de website van de club. Ook Wouters zelf gaf een woordje uitleg.

Dries Wouters heeft een contract voor drie jaar getekend bij Schalke. Ondertussen heeft Wouters zelf maar ook de sportief directeur van Schalke 04 zelf hun mening gegeven over de transfer.



"De succesvolle ondertekening van Dries is een verder bewijs dat Schalke 04 ook een grote aantrekkingskracht heeft op jonge spelers met ontwikkelingspotentieel in de 2e Bundesliga", zegt sportief directeur Rouven Schröder op de clubwebsite. “Dries heeft alles in het voetbal: lichaamsbouw en karakter om een ​​belangrijke belangrijke rol te spelen in onze ploeg. We zijn heel blij dat hij onze verdediging gaat versterken."



Ook Dries Wouters is erg tevreden met zijn overstap naar de Tradionsverein. “Het is voor mij een grote eer om deel uit te maken van Schalke 04”, legt Wouters uit op de clubwebsite. "De club heeft een geweldig verleden en mijn doel is om een ​​nieuw hoofdstuk in de lange clubgeschiedenis te schrijven. Ik kan niet wachten om op het veld aan de slag te gaan."