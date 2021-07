"Een rare markt": Sportief directeur KRC Genk legt uit, komen er überhaupt transfers of mogen fans dromen?

Maandag weet KRC Genk tegen wie ze moeten aantreden in de derde voorronde van de Champions League. De groepsfase halen is een doel, de ploeg bij elkaar houden ook.

Genk hoeft zelfs in volle coronacrisis niet per se spelers te verkopen om rond te komen, want de Limburgers hebben een ferme spaarpot staan.

En dus kunnen ze rustig de kat uit de boom kijken. De meeste spelers mogen niet weg, enkel met Lucumi en Onuachu zijn er afspraken gemaakt.

Iedereen op post

Maar zelfs voor die twee komen er voorlopig geen biedingen binnen die van die aard zijn dat Genk overstag kan en wil gaan.

Sportief directeur Dimitri De Condé spreekt van een bijzondere markt, die wat trager dan normaal op gang komt. En zoals gezegd: de spelers moeten niet weg, voorlopig lijkt iedereen dus gewoon te zullen blijven.