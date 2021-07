Tottenham wil concurrentie voor Lloris binnenhalen en gaat shoppen in de Serie A

Bij Tottenham is Hugo Lloris nog altijd de absolute nummer één in doel, maar de Fransman lijkt volgend seizoen nieuwe concurrentie te krijgen. Tottenham zou namelijk dicht bij de Italiaan Pierluigi Gollini staan.

Volgens Fabrizio Romano zou de deal al in kannen en kruiken zijn en wordt Gollini eerst een jaar gehuurd van Atalanta Bergamo. Er is ook een aankoopoptie van 15 miljoen euro en deze wordt verplicht als bepaalde doelen worden bereikt.

Tottenham are set to sign Pierluigi Gollini from Atalanta as new goalkeeper, confirmed and here we go! 鈿笍馃嚠馃嚬 #THFC



Details: loan until 2022 + option to extend the loan until 2023 + buy option for Spurs [€15m].



Buy option could become obligation in case of some targets achieved.