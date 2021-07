Trainer Arteta zeer blij met de komst van Lokonga: "Vincent sprak me over zijn positieve impact"

De overgang van Albert Lokonga naar het Engelse Arsenal is iets waar Vincent Kompany en Mikel Arteta heel wat over communiceerden.

Dat Albert Lokonga voor Arsenal kiest, is helemaal geen toeval. "Albert is goed gecoacht door Vincent Kompany en zijn team bij Anderlecht. Ik ken Vincent heel goed", zegt Mikel Arteta, trainer van Arsenal.

De vroegere assistent van Pep Guardiola bij Manchester City werkte daar nog met Vincent Kompany toen die speler was en de twee verloren elkaar niet uit het oog.

Over Lokonga is er heel wat contact geweest tussen de twee. "Albert is een heel intelligente speler, die een geweldige maturiteit aan de dag legde in zijn prestaties tijdens zijn ontwikkelingsproces. Vincent praat vol lof over Albert en zijn positieve impact op Anderlecht de laatste seizoenen. We hebben er vertrouwen in dat Albert klaar is voor de volgende stap in zijn ontwikkeling."