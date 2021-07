Transfer komt zeer dichtbij: Centrale verdediger van Real Madrid is klaar om het bod van Manchester United te accepteren

Het is al langer bekend dat Varane op zoek is naar een nieuwe uitdaging en de Fransman ziet het wel zitten om in de Premier League aan de slag te gaan. Hij is al enkele weken aan het onderhandelen met Manchester United en hij is klaar om het contract van de Engelse topclub te accepteren.

Volgens Fabrizio Romano heeft Varane echter ook respect voor Real Madrid en wacht hij af tot de clubs tot een akkoord kunnen komen. Real Madrid is niet happig op een transfer van Varane, aangezien ook Sergio Ramos deze zomer is vertrokken.

Raphaël Varane and his agents confirmed to Real Madrid his desire to try a new experience in the Premier League. He’ll be respectful waiting for the club agreement - but he wants Man United. 🔴 #MUFC



Varane also confirmed to Man Utd he’d be ‘ready’ to accept their contract bid.