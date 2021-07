David Alaba officieel voorgesteld bij Real Madrid: Oostenrijker krijgt legendarisch rugnummer bij de Spaanse topclub

Bij Real Madrid zijn ze deze zomer Sergio Ramos kwijtgeraakt aan PSG en ook Raphaël Varane lijkt nog te vertrekken. Zo staat de Fransman nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United.

Met David Alaba heeft Real Madrid echter al wel een nieuwe defensieve versterking aangetrokken. De Oostenrijker verlaat zo Bayern München, waar hij 10 jaar heeft gevoetbald. Bij Real Madrid verwachten ze dan ook veel van Alaba.

De polyvalente verdediger heeft een legendarisch rugnummer gekregen. Zo zal Alaba te zien zijn met het rugnummer 4. De nummer was de voorbije jaren eigendom van Sergio Ramos, één van de beste verdedigers aller tijden bij Real Madrid. Zo was Ramos goed voor 101 doelpunten en 40 assists in 671 wedstrijden.