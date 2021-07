Heeft transfer van Sambi Lokonga invloed op mogelijke transfer van Ruben Neves? Niet Arsenal, maar andere Engelse topclub nu favoriet om hem binnen te halen

Ruben Neves werd een lange tijd in verband gebracht met een transfer naar Arsenal, maar door de transfer van Sambi Lokonga van Anderlecht naar Arsenal, lijkt de komst van de Portugees er toch niet te komen.

Zo is Arsenal niet langer de favoriet om Ruben Neves over te nemen van Wolverhampton. Volgens talkSPORT zou Manchester United nu de leiding genomen hebben in de race om de middenvelder binnen te halen.

Als Ruben Neves effectief naar Old Trafford zou verhuizen, kan Manchester United terugkijken op een uitstekende transferzomer. Zo haalde de Engelse topclub Jadon Sancho al binnen en ook Raphaël Varane is op weg naar de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer.