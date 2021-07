Everton haalt nieuwe aanvaller terug naar de Premier League

Demarai Gray keert terug in de Premier League. De voormalige winger van Leicester City werd door Everton weggehaald bij Bayer Leverkusen.

Gray heeft een driejarig contract ondertekend bij Everton, dat zo'n twee miljoen euro betaalt aan Leverkusen. De Duitsers haalden hem in januari voor een vergelijkbaar bedrag weg bij Leicester City, maar in de Bundesliga kon hij weinig indruk maken.

Na de titel met Leicester werd er veel verwacht van Gray, maar hij stagneerde. De nu 26-jarige winger krijgt een tweede kans in de Premier League. Hij is na Asmir Begovic en Andros Townsend de derde versterking voor The Toffees.