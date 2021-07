'Harry Kane wordt tweede duurste transfer ooit!' - Britse tabloids weten zeker dat hij naar andere Engelse topclub trekt

Het transferrecord van Neymar (222 miljoen euro) lijkt nog niet te gaan sneuvelen, maar Harry Kane gaat blijkbaar het meest in de buurt komen. Tottenham lijkt akkoord om hem voor een Brits recordbedrag te verkopen aan... Manchester City.

Volgens de Britse tabloids gaat City zo'n 186 miljoen euro op tafel leggen om de Engelse topspits naar Manchester te halen. De 27-jarige Kane aast al langer op een transfer, maar Tottenham-topman Daniel Levy wou hem nooit laten gaan. Volgens The Sun hebben The Citizens hun bod nu verhoogd naar 160 miljoen pond en daarvoor lijkt hij wel te gaan zwichten.

Daarmee zou hij de duurste transfer worden in de Premier League. Paul Pogba werd eerder voor 105 miljoen bij Juventus weggehaald, maar Kane zou daar dus ver boven gaan. Hij zou bij City 467.000 euro per week kunnen gaan verdienen. Dat is nog iets minder dan de 490.000 euro die Kevin De Bruyne opschept.