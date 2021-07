Tottenham haalt opgelucht adem: Son verlengt bij Spurs

Nu de toekomst van Harry Kane bij Tottenham aan een zijden draadje hangt, komt het nieuws omtrent de contractverlenging als geroepen. De 29-jarige Son verlengde zijn contract tot medio 2025. "Het was al een eer om de voorbije zes seizoenen hier te mogen spelen. De club toonde erg veel respect, ik ben ongelooflijk blij om hier te zijn, het was een eenvoudige beslissing', liet de Zuid-Koreaan optekenen in een korte reactie.

Son arriveerde in 2015 bij Tottenham, dat hem weghaalde bij Bayer Leverkusen. Sindsdien droeg Sonny 280 keer het shirt van de Spurs, waarin de aanvaller goed was voor 107 doelpunten en 64 assists.

✍️ We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025.