Club NXT maakt in nieuwe 'nest' indruk in oefenduel tegen Franse topploeg

Club NXT zal voortaan zijn thuiswedstrijden spelen in 'The Nest'. Een nieuw complex zodat ze niet naar Daknam moeten trekken.

Het nieuwe complex 'NEST' is een uitbreiding van de site in Roeselare voor de spelers van Club NXT. De jeugdploegen tot en met U16 zullen er trainen terwijl de U18, U21 en A-kern van Club in het Basecamp blijven.

Het nieuwe complex werd ingehuldigd door een oefenwedstrijd van de U21 van Club NXT tegen de U21 van Franse topclub Lyon.

De jongelingen van Club startten furieus en stonden via Jorne Spileers en Arne Engels 2-0 voor na een kwartier. Ook tijdens de rust was de stand nog 2-0.

Net als in de eerste helft, kwam Club NXT furieus uit de kleedkamer in de tweede helft. Romeo Vermant kon in enkele minuten tijd twee keer scoren. Mathis Servais zette de forfaitscre op het bord en 5 minuten voor tijd volttrok Vermant met een 6-0 zijn hattrick.