Italiaanse revelatie trekt voorlopig niet naar de Premier League: bod van 86 miljoen pond geweigerd

Federico Chiesa maakte een uitstekende indruk op het EK en daardoor tonen heel wat clubs nu interesse in de Italiaanse vleugelaanvaller. Zo zou Liverpool een bod van 86 miljoen pond gedaan hebben, maar het is geweigerd.

Federico Chiesa is een speler van Juventus en het ziet er ook niet naar uit dat de Italiaanse topclub hem snel zal willen verkopen. Zo zou Juventus volgens La Repubblica een bod van 86 miljoen pond van Liverpool geweigerd hebben.

Chiesa was één van de revelaties op het voorbije EK, want de vleugelaanvaller maakte een sterke indruk door vaak voor dreiging te zorgen met zijn acties. De Italiaan was op het EK goed voor 2 doelpunten in 7 wedstrijden.