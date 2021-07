Kompany hunkert naar prijs, maar is realistisch: "Ik ga de partijlijn aanhouden"

Anderlecht zit al drie jaar zonder prijs en dat is veel voor een club met die historiek. Vincent Kompany wil daar verandering in brengen, maar beseft dat het ook dit seizoen geen sinecure zal worden.

Als Kompany het achterste van zijn tong zou laten zien zou hij zeggen dat hij de titel ambieert. Dat moet ook bij Anderlecht. Maar het vorige seizoen heeft hem ook voorzichtigheid geleerd. "Ik ga de partijlijn aanhouden, voor één keer", knipoogde hij. "We willen beter doen dan vorig seizoen."

Kompany is een kind van de club en heeft er nooit zolang moeten wachten op een nieuwe prijs. Niet bij de jeugd, niet bij de eerste ploeg... "Toen wij in de jeugd kampioen speelden met minder voetbal, voelde dat zelfs al niet als een echte titel. Ja, dit is lang zonder prijs, maar ik wil nu de supporters ook niet naar de mond praten door te zeggen dat we het gaan doen. Ik wil wel en ik wil die mooie tijden doen terugkeren, maar er is ook de realiteit van vandaag."

En sowieso moet wie kampioen wil spelen voorbij een sterk Club Brugge. "Je moet hopen dat zij minder zijn en zelf heel goed zijn. Maar in België hebben we dat magische ding: de play-offs. Vorig seizoen zaten we tijdens de match tegen Club virtueel ook weer in de race, terwijl we met 14 punten achterstand begonnen. Genk deed het zelfs bijna..."