Officieel: Tottenham heeft Spaans goudhaantje beet en stuurt Erik Lamela in ruil naar Sevilla

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar Tottenham heeft de komst van Bryan Gil nu ook definitief beet. De Spaanse aanvaller verlaat Sevilla en trekt naar de Premier League. Erik Lamela daarentegen zal de omgekeerde beweging richting Andalusië maken.

De 20-jarige aanvaller maakte in zijn thuisland heel wat indruk en kreeg zelfs de naam ‘de Spaanse Neymar’ toegewezen. Vorig seizoen werd hij door Sevilla uitgeleend aan Eibar, en ondanks de degradatie speelde het toptalent zich daar in de kijker.

Momenteel is Bryan Gil in Tokyo actief met de Spaanse nationale U23-ploeg op de Olympische Spelen, maar daarna trekt hij dus naar Londen. De Spurs betalen 24 miljoen euro en sturen Erik Lamela in ruil naar Sevilla.

Tottenham betaalde in 2013 nog dertig miljoen euro voor de Argentijn. Die liet zich weleens gelden, maar werd nooit echt gezien als een vaste waarde.