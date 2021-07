Ferme concurrentie voor nakende transfer: kiest Franse kampioen voor Rode Duivel of Griek in het doel?

Eerder raakte al bekend dat Matz Sels in de belangstelling van niemand minder dan OSC Lille stond. De Franse kampioen nam deze zomer namelijk afscheid van Mike Maignan. De Franse doelman trok naar AC Milan.

Voor de 29-jarig Rode Duivel zou het alvast een mooie overstap zijn. Hij kwam ondertussen al 79 keer in actie voor Straatsburg en behoort tot één van de betere doelmannen in de Ligue 1, wacht een avontuur in de Champions League?

De ex-Buffalo krijgt nu stevige concurrentie. Want volgens Fabrizio Romano heeft de Noord-Franse club ook de onderhandelingen met Odisseas Vlachodimos opgestart. De 27-jarige Griek staat al enkele jaren onder de lat bij Benfica. De transfergoeroe deelt wel mee dat het geen eenvoudige onderhandelingen zouden worden, de Portugese topclub heeft duidelijk geen zin in een afscheid.

Het zal dus nog even spannend afwachten worden voor Matz Sels. De Franse club lijkt eerder te kiezen voor de komst van Vlachodimos, al is de Rode Duivel wel een concreet alternatief.

Lille are now targeting Odisseas Vlachodimos as new goalkeeper. It won’t be an easy negotiation with Benfica - but Lille have started direct contacts for Vlachodimos. 🔴🇬🇷 #Lille