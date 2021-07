Seraing een vogel voor de kat in 1A? "We hebben het kleinste budget in de reeks"

Zaterdag kwam Seraing in actie op het veld van KV Kortrijk. Daar maakten ze alvast geen goede beurt. Ze keerden namelijk huiswaarts met lege handen nadat ze kansloos met 2-0 onderuit gingen. Heeft deze promovendus überhaupt kans op een verlengd verblijf in de hoogste afdeling?

Het was even zoeken, maar op het halfuur kwam KV Kortrijk op voorsprong via een treffer van Teddy Chevalier. Een domper, concluderen de bezoekers achteraf: “Het eerste doelpunt is jammer omdat we op dat moment goed in de wedstrijd zaten. We waren op voorhand gewaarschuwd dat op dit niveau fouten cash worden betaald”, vertelt Théo Pierrot aan La Dernière Heure.

De aanvoerder van Seraing speelde zijn 150ste partij voor de club, het was tevens ook zijn eerste in 1A. Na een slappe vertoning in de eerste wedstrijd van het seizoen, gaan de alarmbellen toch meteen af bij de promovendus: “Moeskroen heeft vorig jaar een hoge prijs betaald voor hun slechte start van het seizoen. We zullen dus snel moeten leren hoe we punten pakken in de hoogste afdeling. We moeten nog veel bijschaven, vooral om meer intensiteit in het spel te brengen.”

De Fransman, die ondertussen aan zijn zevende seizoen bij de club bezig is, is er van overtuigd dat ze hun tegenstanders vanuit de underdogpositie kunnen verrassen: “We hebben het kleinste budget in de reeks. We hadden vorig jaar trouwens ook het kleinste budget in 1B, en toch zijn we gepromoveerd. Seraing kan profiteren van deze situatie. Dit seizoen zal moeilijk worden, maar het is een grote uitdaging.”