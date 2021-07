'Varane gaat bij Man United minder verdienen dan dat hij bij Real kon'

De transfer van Raphaël Varane zit al een tijdje in de pijplijn en onlangs kondigde Manchester United de komst van de verdediger aan. Volgens The Telegraph gaat Varane bij United ongeveer twintig miljoen Britse pond per jaar verdienen, inclusief bonussen.

Aan het einde van de onderhandelingsperiode met Real Madrid zou Varane een contractvoorstel gekregen hebben dat hem financieel beter was uitgekomen. Op dat moment ging Varane daar niet op in. Eens de transfer naar Man United er dan zat aan te komen, moest hij het volgens de Britse krant dus met minder stellen.

Real Madrid's final contract offer to Raphaël Varane was worth more than the deal he has signed with Manchester United, which is understood to be worth around £20m-a-year including image rights and bonuses. (Source: Telegraph)