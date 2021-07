Arsenal wil shoppen in de Ligue 1: ploegmaat van Jason Denayer op verlanglijstje

Arsenal heeft interesse in Bruno Guimarães. Het heeft 30 miljoen pond over voor de smaakmaker uit Ligue 1. De middenvelder van Olympique Lyon is het plan B als Sassuolo-speler Manuel Locatelli niet naar Noord-Londen komt.

Arsenal wil zich duidelijk stevig versterken op het middenveld. Eerder haalden The Gunners Sambi Lokonga bij Anderlecht en ook Martin Ødegaard staat op het verlanglijstje. Lokonga zal geen speelminuten cadeau krijgen. Guimarães is sinds 2020 ploegmaat van Jason Denayer bij Olympique Lyon. De Braziliaan kwam toen voor 20 miljoen euro over van Club Athletico Paranaense. Arsenal are reportedly interested in signing Lyon star Bruno Guimaraes pic.twitter.com/FuWZnfS6WC — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 30, 2021