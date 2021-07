Chelsea gaat een goede zaak doen op de transfermarkt: Franse verdediger, die 80 miljoen euro waard is, op weg naar Stamford Bridge voor pak minder geld

Chelsea wordt de laatste weken in verband gebracht met een transfer van Erling Haaland, maar de Engelse topclub lijkt eerst een andere transfer te willen afhandelen. Zo is Jules Koundé op weg naar Stamford Bridge.

Jules Koundé is op dit moment nog eigendom van Sevilla, maar de kans is groot dat er deze zomer verandering in zal komen. De Franse verdediger kan op heel wat interesse rekenen, maar Chelsea lijkt nu met de Fransman aan de haal te gaan.

Sevilla zou 80 miljoen euro willen, maar Chelsea zou een pak kunnen afdoen van deze transfersom. Volgens Fabrizio Romano zou Kurt Zouma namelijk in de deal betrokken worden en daarnaast zou Chelsea nog zo'n 30 miljoen betalen.