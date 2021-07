Chelsea-verdediger op weg naar andere Londense club

Zouma speelde afgelopen seizoen vooral veel onder Frank Lampard. Na de komst van Thomas Tuchel moest de centrale verdediger meer op de bank zitten.

Het lijkt erop dat hij Stamford Bridge gaat verlaten. Eerder werd hij gelinkt aan een ruilmove met Sevilla-speler Koundé, maar nu staat hij dus dicht bij een transfer naar West Ham United.

West Ham are prepared to pay around £20m for Chelsea defender Kurt Zouma ⚒️