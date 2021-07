Ødegaard kan terug naar Premier League, maar Real Madrid ziet mogelijkheden komend seizoen

Martin Ødegaard tekende op zijn 16 een contract bij Real Madrid. Het wonderkind is 6 jaar later nog steeds niet doorgebroken in Madrid. Komt daar dit seizoen verandering in of keert hij terug naar Arsenal?

Ødegaard heeft al enkele succesvolle uitleenbeurten gehad. De Noor maakte in 2019/2020 het mooie weer bij Real Sociedad en afgelopen seizoen liet hij een goede indruk na bij Arsenal. De Londense club wil de middenvelder dan ook graag aantrekken, maar Real Madrid denkt Ødegaard zelf te kunnen gebruiken. Het middenveld van De Koninklijke begint te verouderen. Als Ødegaard dan toch zou vertrekken hangt er een stevige prijs aanvast. Real Madrid vraagt volgens The Sun 42,5 miljoen pond voor de creatieveling. Arsenal heeft ook al gepolst voor een nieuwe uitleenbeurt, maar daar staan ze in Madrid niet voor open. Real Madrid set huge asking price for Martin Odegaard as Arsenal eye permanent transfer https://t.co/LzAnpZvvNO — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 30, 2021