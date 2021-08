Toptalent van Borussia Dortmund zette bijna punt achter carrière: "Op het veld alles vergeten"

Voor Youssoufa Moukoko leek het alsof een droom werkelijkheid werd. Als 15-jarige stond hij in de eerste ploeg van Borussia Dortmund.

Hij deed record na record sneuvelen, maar die evolutie zorgde er ook voor dat hij bijna genoeg had van het voetbalwereldje.

"In het begin waren de berichtgevingen erg stressvol voor mij, vooral toen mijn leeftijd werd besproken. Ik wilde mezelf dit niet meer aandoen. Ik wilde stoppen, maar mijn trainer heeft me veel geholpen. Hij heeft me gesteund. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik op het veld alles kon vergeten", vertelt hij aan de regionale krant WAZ.

Dit seizoen wil Moukoko met zijn team grote ogen gooien. "Onze aanvoerder Marco Reus heeft al gezegd dat we voor de titel kunnen spelen. Het is een droom om Duits kampioen te worden. Als we in onszelf geloven, kunnen we ook ver komen in de Champions League. Waarom niet?"