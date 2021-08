Officieel: Ex-aanvaller Anderlecht gaat bij Olympiakos aan de slag

Olympiakos betaalt 4,5 miljoen om de Nigeriaanse aanvaller aan boord te halen. Onyekuru (24) tekende een contract tot medio 2025 in de Griekse havenstad Piraeus.

AS Monaco and defending Greek champions Olympiakos have reached an agreement for the transfer of Henry Onyekuru.



The Club would like to wish Henry all the best for the future. pic.twitter.com/19VivNdLHC