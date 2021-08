KRC Genk kent eventuele tegenstander in laatste voorronde Champions League

Met één op zes miste Racing Genk haar competitiestart, maar lang tijd om te piekeren is er niet. Dinsdag moet Racing Genk immers het veld op tegen Shakhtar Donetsk.

Het gaat om de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. Als Genk de zware klus tegen Donetsk tot een goed einde brengt, wacht er nog één klip om de groepsfase te bereiken.

Maandag vond in Nyon de loting plaats voor de laatste voorronde. De winnaar van Genk-Donetsk zal het daarin opnemen tegen de winnaar van de confrontatie tussen Monaco en Sparta Praag.

De heenwedstrijd wordt gespeeld op 17/18 augustus, de terugmatch een week later. Uitschakeling in een van de voorrondes betekent voor Racing Genk het vangnet van de Europa League, waar ze in de poulefase mogen aantreden.