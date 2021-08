'Origi kan ploegmaat worden van andere Rode Duivel, maar Liverpool weigert prijs te laten zakken'

Divock Origi wil vertrekken bij Liverpool FC. Na enkele seizoenen als supersub bij Liverpool FC wil de aanvaller kiezen voor speelminuten. Wolverhampton Wanderers trekt aan zijn mouw.

The Mirror weet dat Wolverhampton Wanderers in de zoektocht naar een nieuwe aanvaller is uitgekomen bij Divock Origi. Het prijskaartje blijft echter het grote struikelblok.

Jürgen Klopp kan Origi dan wel geen speelminuten garanderen, maar de coach van the Reds wil hem niet zien vertrekken. Liverpool vraagt 23 miljoen euro voor de Rode Duivel. Eerder haakte West Ham United al af op de vraagprijs.