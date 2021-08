Verdediger Manchester United staat dicht bij transfer

Verdediger van Manchester United, Axel Tuanzebe, staat dicht bij een uitleenbeurt aan Aston Villa.

De kans is groot dat Axel Tuanzebe de volgende vertrekker wordt bij Manchester United. Sky Sports meldt dat de 23-jarige centrale verdediger waarschijnlijk voor een jaar zal worden uitgeleend aan Aston Villa. Momenteel loopt zijn contract aan het einde van dit seizoen af, dus eerst zal er worden gekeken of ze zijn contract met een jaar kunnen verlengen.

In totaal maakte Tuanzebe vorig seizoen 918 minuten. Het seizoen daarvoor speelde hij zelfs nog minder, maar dat kwam mede door enkele blessures. Het jeugdproduct van Manchester United is nu al 23 jaar oud en zoekt een club waar hij echt een vaste waarde kan worden. Bij Aston Villa zou dat zeker en vast kunnen, de club is Tuanzebe ook niet vreemd. In het seizoen 2017/2018 werd hij al een half seizoen verhuurd aan de club en het seizoen daarop speelde hij er een volledig seizoen.