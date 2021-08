Engelse pers is er zeker van: Manchester City dicht bij toptransfer

De Engelse pers is er zo goed als zeker van: Jack Grealish zal weldra een contract tekenen bij Manchester City.

Jack Grealish speelt sinds zijn jeugd bij Aston Villa. De afgelopen twee seizoenen speelde de 25-jarige Engelsman zich in de kijker van de beste clubs ter wereld. Manchester City blijkt nu de ploeg te zijn die Grealish zal binnenhalen. Goedkoop is hij niet, want met een geschatte transfersom van 117,5 miljoen euro is hij de duurste speler in de geschiedenis van de Premier League.

Momenteel staat dat record op de naam van Manchester United-vedette Paul Pogba. Hij kwam in 2016 over van Juventus voor het bedrag van 105 miljoen euro. De Engelse pers bericht dat Grealish enkel nog zijn medische tests moet afleggen en dan zal tekenen voor maar liefst vijf jaar.