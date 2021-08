Wie haalt transfervrije verdediger van Napoli binnen?

Nikola Maksimovic is sinds deze zomer transfervrij. De Servische verdediger zoekt naar een nieuwe club.

Met onder andere 99 duels voor Napoli en 76 voor Torino heeft de 29-jarige Nikola Maksimovic al een hele boel ervaring opgedaan op het hoogste niveau. Toch staat hij nu op straat, want zijn contract bij Napoli liep in juli af. Met een geschatte marktwaarde (volgens Transfermarkt.be) van 10 miljoen euro is hij zeer interessant om gratis op te pikken.

Maksimovic werd lang genoemd als een van de doelwitten van West Ham. Ook uit La Liga kan de centrale verdediger op interesse rekenen. Sevilla zou Maksimovic namelijk zeer graag aan hun selectie toevoegen. Toch staat de Franse club Marseille momenteel het dichtste bij de handtekening van de ervaren Serviër, maar daar moeten eerst andere spelers vertrekken voor ze Maksimovic kunnen vastleggen. Spannende situatie dus... .