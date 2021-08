OFFICIEEL: Manchester City haalt uit en betaalt monsterbedrag voor Jack Grealish

Het exacte transferbedrag is nog niet bekend, maar het staat nu al vast dat de bankrekening van Aston Villa is gespekt met meer dan honderd miljoen euro. Ook Jack Grealish zal er niet armer op worden.

De aanvallende middenvelder tekent een contract voor zes seizoenen bij the Citizens. Leuk extraatje: het was onder anderen Kevin De Bruyne die aandrong op de komst van Grealish.

