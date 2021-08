1B- Deinze kruipt in de rol van dark horse: "Sterker dan vorig seizoen, slimme transfers gedaan"

Op (oh ironie) vrijdag 13 augustus gaat de competitie in 1B van start. De komende dagen stellen we de acht ploegen aan u voor. Vandaag: KMSK Deinze, dat na een aangename kennismaking met 1B dit seizoen de volgende stap vooruit wil zetten.

Vorig seizoen

Als promovendus begon KMSK Deinze met heel wat ambitie aan de competitie. Voorzitter Denys Van De Weghe haalde enkele ronkende namen naar Oost-Vlaanderen, weliswaar met wisselend succes. Siebe Blondelle en Seth De Witte toonden hun meerwaarde, maar jongens als Renato Neto en Ronald Vargas vielen compleet door de mand. Deinze acteerde wisselvallig, maar kwam nooit in degradatiegevaar. Het seizoen afsluiten op een vijfde plaats was dan ook een degelijke prestatie.

Transfers

In: Nathan Fuakala (Club Brugge), Djihad Bizimana (Waasland-Beveren), Denis Prychynenko (Beerschot), Tim Verwaal (Cercle Brugge), Christophe Janssens (Westerlo), Kurt Abrahams (Westerlo), Ruben Geeraerts (Antwerp), Jelco Schamp (Zulte Waregem).

Uit: Mathias Schils (?), Renato Neto (?), Vic Seurynck (Dikkelvenne), Niels De Schutter (gestopt), Gauthier Libbrecht (Mandel United), Flavien Le Postollec (stopt), Darko Van Rie (?), Ronald Vargas (?), Seth De Witte (?).

Lennart Mertens: "We zijn sterker dan vorig seizoen"

We staken ons licht op bij Lennart Mertens. De spits streek in 2016 neer bij Deinze en zag de club in die vijf jaar enorme stappen zetten, zowel sportief als extrasportief. Ook dit jaar mag de lat voor Deinze iets hoger gelegd worden, vertrouwde de goalgetter ons toe.

Voorbereiding? "Ik snak naar de competitie. Ik maakte nooit eerder zo'n zware voorbereiding mee, het is waanzin. Het is enorm zwaar geweest, maar dit moet zich gaan uitbetalen in de wedstrijden."

Coach? "Wat me opvalt aan Wim De Decker, is dat hij zich heel makkelijk kan aanpassen aan elke situatie. Vroeger waren we steevast vastgepind op één systeem, dankzij de coach zijn we nu tactisch flexibeler. Tijdens een wedstrijd kunnen we veel sneller schakelen. Je merkt aan alles dat De Decker zelf profvoetballer is geweest. Ik ben positief verrast door zijn aanpak."

Nieuwkomer Denis Prychynenko? "Een figuur in de kleedkamer, een enorme persoonlijkheid op en naast het veld. Niet de meest verfijnde verdediger, maar wel iemand waarmee je naar de oorlog kan. En net dat heb je nodig in 1B. In Eerste Amateur heb ik nog tegen hem gevoetbald. "I remember you", zei hij me toen hij hier aankwam. We vochten inderdaad enkele pittige duels uit (lacht)."

"I remember you", zei Prychynenko me bij zijn aankomst

Transfers? "De club heeft in mijn ogen erg goede transfers gedaan, slimmer aangekocht ook. Het bestuur koos daarbij vaak voor jonge gasten met drive en veel goesting. Dat is wat we nodig hebben. Je merkt dat ook aan de trainingsintensiteit, die vergeleken met vorig seizoen een pak hoger ligt."

Ambitie? "Een uitgesproken favoriet zie ik niet meteen. Met Virton hou ik eerlijk gezegd geen rekening, wat betekent dat we twee kansen op zeven hebben om mee te doen voor promotie. Duw ons maar in de rol van schaduwfavoriet, een plaats in de top drie zou schitterend zijn. Met onze aanwinsten en de goede voorbereiding die we achter de rug hebben, moet dat haalbaar zijn."

Persoonlijke doelen? "Vorig seizoen ging ik voor tien doelpunten en dat heb ik gehaald (het werden er uiteindelijk elf, nvdr.). Helemaal tevreden van mijn seizoen kon ik niet zijn, daarvoor zat er te weinig constante in mijn prestaties. Voor dit seizoen leg ik de lat voor mezelf hoger. Ik voel me fitter en scherper dan ooit tevoren: vijftien doelpunten en een plekje in de top drie, daar mik ik op."