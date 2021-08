Kossounou meteen in de basisopstelling bij nieuwe ploeg

Kossounou verliet Club Brugge deze zomer voor 23 miljoen euro. De 20-jarige verdediger was vorig seizoen één van de sterkhouders bij blauw-zwart en pakte zijn tweede landstitel op rij.

Bij Bayer Leverkussen lijkt het erop dat de Ivoriaan zijn kans krijgt. Het valt nog af te wachten of hij ook bij de eerste competitiematch in de basis staat.

Our first starting XI of 2021/22!



🔜 #LOKB04 #DFBPokal pic.twitter.com/IwSulT4puG