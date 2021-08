Leicester City pakt Community Shield na late strafschop

Bekerwinnaar Leicester City haalde het in de Community Shield van landskampioen Manchester City. Een late strafschopgoal van Iheanacho volstond voor The Foxes. Bij Manchester City debuteerde de van Aston VIlla overgekomen Jack Grealish.

De toeschouwers op Wembley kregen een gesloten wedstrijd te zien. Een 0-0 leek in de maak, maar in de slotminuten beging Nederlander Nathan Aké een overtreding in de zestien meter. Iheanocho (ex-Manchester City) toonde geen genade en bezorgde Leicester City de zege vanop elf meter.

Youri Tielemans werd met nog twintig minuten op de klok naar de kant gehaald, Praet en Castagne kwamen niet in actie. Bij Manchester City maakte Jack Grealish zijn debuut. De Engelse international, die voor 117 miljoen overkwam van Aston Villa, viel iets voorbij het uur in. Voor Kevin De Bruyne kwam de wedstrijd nog te vroeg.

Een geslaagde generale repetitie voor Leicester City, dat volgende de Premier League op gang trapt tegen Wolverhampton. Manchester City begint met een lastige uitwedstrijd bij Tottenham.